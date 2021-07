"Führt uns die Murtalbahn nach Salzburg? Mitnichten!"

Nur 316 Tage lang wurde gebaut, dann waren 76 Eisenbahnkilometer von Unzmarkt bis Mauterndorf samt Tunneln und Brücken fertig: Am 8. Oktober 1894 fand die feierliche Eröffnung der Murtalbahn statt. Die Lungauer freute das. Zufrieden waren sie damit allerdings nicht. Der Bahnanschluss brachte sie nur in die Steiermark. Pläne, die Murtalbahn an die Giselabahn anzubinden und somit eine Verbindung in die Landeshauptstadt zu schaffen, scheiterten an fehlendem Geld. Auch die Variante, mit der Tauernbahn den Lungau zu erschließen, fand kein ...