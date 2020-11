Mit großem Aufwand gebaute Leitung ist bald Geschichte

Die 380-kV-Leitung von Kaprun nach Elixhausen ist trotz des großen Widerstands in Bau und soll 2025 in Betrieb gehen. Das hat einen positiven Nebeneffekt. Sobald die neue Leitung in Betrieb ist, wird mit dem Abbau der alten 220-kV-Leitung begonnen, die bisher für den Stromtransport vom Pinzgau in den Salzburger Zentralraum sorgte. Diese ist nicht nur für die Anrainer ein Ärgernis, sondern wegen ihres markanten Verlaufs auch für Bergsteiger, Tourengeher und Wanderer. Sie führt von Hinterthal über die Niedere Torscharte (2246 ...