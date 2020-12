Nicht einmal Professoren konnten sich die Stadt leisten

Wohnen in der Stadt Salzburg wird immer teurer: Rund 6000 Euro kostet heute im Schnitt ein Quadratmeter in einer Neubauwohnung. Die Coronakrise hat die Immobilienpreise zusätzlich in die Höhe getrieben. Das Wohnen und vor allem der Bau geförderter Mietwohnungen werden also große politische Streitthemen in der Stadt bleiben.

Allerdings: Klagen rund um fehlende oder zu teure Wohnungen gab es schon vor Hunderten Jahren. Und es waren nicht nur Angehörige der "Unterschicht", die unter der Wohnungsnot litten. Auch die ...