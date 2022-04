"Pickerl-Pepis" autofreie Tage

Am 14. Jänner 1974 schwang sich der Salzburger Landeshauptmann Hans Lechner - begleitet von Fotografen - für die Fahrt zum Chiemseehof aufs Zweirad. An diesem Montag trat die sogenannte Pickerlverordnung in Kraft: Als Auswirkung der Ölkrise wurde ein "autofreier Tag" eingeführt. Jeder Autofahrer musste sich für einen Wochentag entscheiden, an dem das eigene Fahrzeug außer Betrieb blieb. Der Wochentag musste mit Kugelschreiber im Zulassungsschein vermerkt und ein entsprechendes Pickerl - von MO bis SO - auf die Windschutzscheibe geklebt werden. ...