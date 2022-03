Pinzgauer Eis kühlte Münchner Bier

Das Eisschneiden war im 19. Jahrhundert ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.

Der Winter 2021/22 ist zu Ende und auch heuer ist der Zeller See nicht zugefroren. Seit 2017 hat sich keine tragfähige Eisdecke mehr gebildet. Früher war das die absolute Ausnahme. Von Beginn der meteorologischen Aufzeichnungen 1875 bis 2000 war der See nur zwei Mal nicht zugefroren. Als Grund für die Veränderung wird vermutet, dass der See im Sommer um rund zwei Grad wärmer wird als früher, was zur Folge hat, dass es im Herbst und Winter länger dauert, bis sich ...