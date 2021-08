Sechs Höfe mussten weichen, damit die Stadt Strom hat

Nach vier Jahren Bauzeit eröffneten Landeshauptmann Alois Winkler und der Salzburger Bürgermeister Max Ott am

30. Oktober 1913 das von der Stadt erbaute Wiestalkraftwerk rund zehn Kilometer südöstlich des Stadtgebiets. Bei den Festreden wurde die ausreichende Lieferung von "Licht und Kraft" mit großen Zukunftshoffnungen für Salzburg verbunden.

Die Stadt wuchs und der Bedarf an Strom stieg. 1909 ging die elektrische Stadtbahn in Betrieb. Den Strom lieferten Dampfmaschinen, die an ihre Kapazitätsgrenze gelangten. Das Kraftwerk Wiestal war mit einer ...