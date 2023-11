Streit um die Öffis: Nichts wie weg mit den Schienen

Schon vor 70 Jahren gab es heftige Auseinandersetzungen um den öffentlichen Verkehr in der Stadt Salzburg. Damals konnte es mit dem Abriss der Schienen gar nicht schnell genug gehen.

Die Wogen gehen gerade wieder hoch, was den Verkehr in Salzburg-Stadt betrifft. Am Montagmorgen sorgten Autofahrer in der Altstadt für Hupkonzerte, weil Klimaschutz-Aktivisten den ohnehin schon dichten Frühverkehr blockiert hatten. Dazu kommt die seit Monaten recht emotional geführte Debatte über ...