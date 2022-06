Wie die Ceconis aus dem Friaul Salzburgs Stadtbild prägten

Baumeister gab und gibt es viele in Salzburg - aber nur wenige haben das Stadtbild so nachhaltig geprägt wie die Baumeister- und Architektenfamilie Ceconi.

Als Jakob Ceconi vor genau hundert Jahren in Salzburg starb, waren die Zeitungen voll des Lobes: "Mit Jakob Ceconi ist eine der in der Vorkriegszeit bedeutsamsten Personen der Stadt und des Landes verschieden und im ganzen Lande wird das Hinscheiden dieses Mannes lebhafte Teilnahme finden", schrieb die katholische "Salzburger Chronik" in ihrem Nachruf. "Er ...