Wie die Salzburger den Wintersport entdeckten

Wer hat das Skifahren erfunden? Das chinesische Regime ließ pünktlich mit dem Beginn der Olympischen Winterspiele verlauten, der Skisport sei in der Steinzeit in China erfunden worden. Tatsächlich hat der moderne Skilauf seine Wurzeln um die Mitte des 19. Jahrhunderts - nicht in China, sondern in Norwegen.

In Salzburg dauerte es ein bisschen länger, bis sich das Skifahren als Freizeitsport durchsetzte. Attraktiv war das Land zunächst vor allem im Sommer für die Alpinisten und Gipfelstürmer, die ab dem ...