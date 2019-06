Sechs echt seltsame Österreichring-Momente

Als noch die Weizenfeld die Auslaufzone bildete und gleich hinter den Leitschienen Würstel gegrillt wurden: Kuriose Szenen aus Spielberg, als es noch Zeltweg hieß.

Probesitzen 1972

Ein Bolide ist mit Defekt abgestellt worden. Eine willkommene Gelegenheit für Fans, einmal die Perspektive eines Grand-Prix-Fahrers zu testen. Das Training läuft unterdessen mit Vollgas weiter.

Der Jubelcrash 1975

Im Regenrennen kommt die Abbruchflagge. Vittoria Brambilla liegt gerade in Front und freut sich über seinen ersten und einzigen Sieg so sehr, dass er sein Fahrzeug gleich in die Absperrung lenkt.

Landschaftsflug 1985

Andrea de Cearis bestätigt seinen Ruf als Crashpilot und verursacht jede Menge Flurschaden.

Ein Puch G im Fahrerfeld 1985

Nie ganz aufgeklärt: Auf welchem Platz landete das Auto des österreichischen Herstellers in der Endabrechnung?



Ab in die Botanik 1986

Alessandro Nannini versteckte seinen Minardi gekonnt im Gemüse.



Blechsalat und Kopfweh 1987

Die Startgerade verwandelt sich gleich zwei Mal in einen riesigen Schrottplatz. Nigel Mansell kollidiert auf dem Weg zur Siegerehrung mit einem unerwarteten Gegner.