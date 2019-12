Sieben echt seltsame Sportmomente 2019

Dabbur geht, bleibt, geht...

Red-Bull-Salzburg-Torjäger Munas Dabbur schreckt die Vereinsführung und seinen Barbier auf, als er in israelischen Medien verkündet: "Ich werde Salzburg noch in dieser Wintertransferzeit verlassen." Schließlich muss er sich mit einem Wechsel erst im Sommer zum FC Sevilla begnügen, wo bis dorthin Trainer und Sportchef ausgewechselt wurden. Dabbur verbringt die meiste Zeit auf der Ersatzbank.



SN/gepa

Herzog herzhaft

Das Frühjahrshoch mit Israels Nationalteam weicht bei Andi Herzog der Herbstdepression. "Shall i be happy?", blafft er nach dem 2:3 gegen Slowenien ins Mikrofon. Bei so viel Frust weiß nicht einmal mehr sein Mentalcoach Markus Rogan Rat.

Serientäterin

Biathletin Lisa Hauser trifft bei der WM in Östersund fünf Mal ins Schwarze, allerdings auf die Scheiben des Nachbarstands. "Crossfire" ist den Besten schon passiert, aber Hauser wird zur Wiederholungstäterin. In Hochfilzen schießt sie drei Mal auf die falschen und zwei Mal auf die richtigen Scheiben. Immerhin: Immer ins Schwarze.



SN/gepa pictures

Das ist Spritze!

"Da ist mir in 15 Jahren zu wenig gelungen", zieht Markus Gandler schon vor der Nordischen Ski-WM in Seefeld Bilanz. Wenige Tage später ist er Rekordhalter: Dritter Dopingskandal in seiner Amtszeit als Langlaufchef.



SN/GEPA pictures

El Maestro hat keinen Spaß

Sturm-Graz-Trainer Nestor El Maestro zerlegt nach einem unbefriedigenden Match das Mobiliar und gibt im Anschluss ein bizarres Interview. Die Vereinsführung tut El Maestro aber nicht den Gefallen, ihn von dem Scheißjob zu befreien.







Hinti Army marschiert

Kein Alkohol ist auch keine Lösung: Der standfeste Verteidiger verliert bei einem Zeltfest die Balance und verbessert sich dadurch beruflich.



Tour(ist) de France

Mitten hinein in eine Debatte über Overtourism in der Stadt denken Politiker laut über einen Tour-de-France-Start in Salzburg zum Zwecke der Touristenanlockung nach. Die Pläne für die Veranstaltung in der ansonsten radsportfreien Zone Stadt Salzburg versanden.