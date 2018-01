Transferticker: Baden gehen, aber richtig

Endlich ist es wieder so weit. Die Wochen, in denen das Geld zum Transferfenster hinausgeschmissen wird, sind da. Nur manche heben sich die Scheinchen gut auf. Womit soll man sonst seinen Pool füllen?

Oliver Kragl - wer erinnert sich nicht an ihn? Hans Krankl vielleicht, der den Vollbart-Pionier schon zu dessen Rieder Zeit mit seinem Ex-Schützling Lukas Kragl vertauschte. Mittlerweile ist der Bart kurzgestutzt, mit Foggia (Serie B) die dritte Italien-Station vor sich und in punkto Amore auch alles paletti. Der Name der bella ragazza: Alessia Macari, TV- und Instagram-Star.

Roda JC huurt spits. Die Schlagzeile, die ein bisschen nach einem Titel für einen holländischen Softporno klingt, will uns nur sagen: Donis Avdijaj hat einen neuen Club. Der Ex-Sturm-Graz-Fanliebling bastelt als künftiger Retter von Kerkrade weiter an seinem Traum von einem Schwimmbad voll Geld.

Bei Carlos Tevez liegt die Vermutung nahe, dass er einen solchen Swimmingpool voll Geld besitzt. Beim Abschied aus Shanghai bekannte er nach einem wenig ruhmreichen Engagement gnadenlos ehrlich: "In China war ich sieben Monate auf Urlaub." Gelegenheit genug, öfter mal in den 40 Millionen Euro Gage zu baden.

RB Leipzig will Justin Kluivert, Sohn von Ex-Star Patrick Kluivert, von Ajax Amsterdam verpflichten. Und so wird endlich wahr, was seriöse Medien schon 2006 als fast fix vermeldeten: Kluivert wird Bulle.