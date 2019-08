Transferticker: Der letzte Schrei aus Köstendorf

Transferfinale - da kriegen die einen ihren Hals nicht voll und die anderen ihren Mund nicht mehr zu. Was das alles mit Edvard Munch, Geranien, Spielerfrauen und dem Basar von Kayseri zu tun hat, jetzt im Transferticker.

Bas Dost unterschreibt bei Eintracht Frankfurt, und Deutschlands Sportfotografen jubilieren. Der Mann hat beim Jubeln einfach die größte Klappe. Kulturbeflissene sehen allerdings gute Chancen, dass ihn eines Tages der Köstendorfer Kanonier Thomas Goiginger als bester fußballspielender Interpret von Edvard Munchs "Der Schrei" ablöst. Der Vergleich:

SN/AP

Es gibt verschiedene Indizien, dass ein potenzieller Transfer stattfindet oder auch nicht.

a) Die Spielerfrau platziert die Geranien am Balkon - Spieler bleibt

b) Ein Sondertransport für 15 wertvolle Sportwagen von Paris nach Madrid wird geordert - Spieler bleibt eher nicht

c) Statt dem neuesten Clubsound läuft der "Babbel"-Spanischkurs auf dem Handy - Spieler bleibt eher nicht

Eine neue Variante des dezenten Hinweises hat Mauro Icardi von Inter Mailand geliefert. Baustellen-Fotos mit dem Vermerk "my new home is coming" lassen darauf schließen, dass er seine Wechselabsichten zurückgestellt hat.

Als talentierter afrikanischer Kicker sollte man sich bemühen, beim FC Metz unterzukommen und dort nach Möglichkeit an einem Abstieg mitzuwirken. Frag' nach bei Sadio Mané, inzwischen Champions-League-Spieler. Oder bei Emmanuel Adebayor, der nach seiner Zeit in der lothringischen Metropole unter anderem Monaco, London, Manchester oder Madrid als Hauptwohnort hatte. Und neuerdings das nicht minder mondäne Kayseri, wo er auf den Basaren sicher Nachschub für seinen extravaganten Kleiderschrank findet.