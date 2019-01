+++ Transferticker: Kein Freund, der Baum +++

Martin Hinteregger hat sich mit seiner Trainerkritik ins eigene Knie geschossen, sein Ex-Kollege Alan könnte nach Europa zurückkehren.

SV Lafnitz

Zeit ist es geworden, dass auch der SV Lafnitz im ganz großen Fußball ankommt. Von Lazio Rom in die oststeirische Fußballmetropole zieht es Dejan Sarac. Oder: Von Simone Inzaghi zum Feldhofer Ferdl. Der will den Rohdiamanten wieder auf Vordermann bringen. Wer einmal gegen ein Ungeheuer mit der Nummer 10 gespielt hat, der ein Rugbyspieler ist, der traut sich auch das zu.

FC Augsburg

Wir wollen mehr Martin Hintereggers im Fußball. Wo gibt's heute noch Interviewaussagen wie diese: "Ich weiß selber nicht so genau, was heute unsere Taktik war", oder zu seinem Trainer: "Ich kann nichts Positives über ihn sagen und werde auch nichts Negatives sagen." Der angesprochene Manuel Baum, als Aktiver ein Torhüter, holt indes Jens Lehmann als neuen Co-Trainer. Auch einst ein Torhüter. Prognose: Jagdprofi Hinti kann bald, nach Peter Zeidler bei Red Bull Salzburg, wieder einen Coach auf seiner Abschlussliste vermerken.

Atletico Madrid

Alvaro Morata leihweise von Chelsea zu Atletico Madrid. Und auch im zehnten Jahr nach diesem Duell wird es wohl eher nichts mit einer Neuauflage von Morata vs. Hiasi Öttl (derzeit Austria Salzburg):

Martin Hinteregger hat wieder Zeit, an seinem Abschlag zu arbeiten.

Galatasaray Istanbul

Wer erinnert sich nicht gern an Alan, der für Red Bull Salzburg Zaubertore am Fließband erzielte und beim Verkauf nach China rund 15 Millionen in die Kassa spülte? Der immer freundlich nickte, als man ihn auf seine angebliche baldige Einbürgerung zwecks Länderspieleinsätzen für Österreich ansprach? Alan soll jetzt von Guangzhou Evergrande zu Galatasaray Istanbul wechseln.