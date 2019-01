+++ Transferticker: Peterchens Rundfahrt +++

Sturm Graz

Anzeige

Empoli oder Anderlecht - Hauptsache Italien? Es ist Peter Zulj nicht zu verübeln, dass er bei dem eher mäßigem Wetter ein bisschen herumreist. Peterchens Rundfahrt sozusagen.

Red Bull Salzburg/FC Sevilla

Munas Dabbur kann es da schon genauer eingrenzen. Sevilla oder Valencia, beides in Spanien gelegen und in jedem Fall Mitte Jänner ein angenehmerer Ort als das frostige Salzburg. Noch immer in der Gerüchteküche, aber schon wettertechnisch nicht interessant: Der FC Liverpool, laut "Daily Star" "closer and closer" an Dabbur.

FC Barcelona

Auch beim FC Barcelona wird nicht immer nur Geld ausgegeben. Momentan heißt es sowieso "Verkaufen!", wenn sich die Chinesen melden. Dank Paulinho, bei dem Guangzhou Evergrand die Kaufoption zog, haben die Katalanen sogar erstmals seit Menschengedenken ein Transferplus erwirtschaftet.

Arsenal/Bayern

Derzeit ein oft genannter Name im Transferzirkus: Sven Mislintat. Wir fragen: "Wo spielt der?" Und stellen fest: Es geht um einen Scout. Was die Frage aufwirft? Wer scoutet eigentlich Scouts?