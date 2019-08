Transferticker: Schwede in Wehen

Ein spanischer Club muss einen Spieler namens Leilei verpflichten, damit ein Sponsordeal zustande kommt. Ja, ist denn heut' schon Fasching?

39-jährige Chinesen sind nicht einmal in der 2. Spanischen Liga der große Hit. Außer sie bringen einen Sponsor aus der Heimat mit. So geschehen mit Leilei Gao (Nein, er war noch nie in Villach) und SD Ponferradina. Die Clubchefs mit Dollarzeichen in den Augen: "Wir wollen uns den Möglichkeiten des chinesischen Marktes öffnen."





Transfermeldungen mit Verwirrpotenzial: "Schwede verlässt Paderborn." Der Paderborn-Fan fragt sich: "Wusste gar nicht, dass wir einen Schweden im Kader hatten?" Des Rätsels Lösung: Flügelspieler Tobias Schwede wechselt zu Wehen Wiesbaden. An dieser Stelle liebe Grüße an Thomas Dähne (Wisla Plock), Bard Finne (Valerenga Football), David Spanier (US Monsdorf-Les-Bains) und Kurtl Russ (Kapfenberger SV).



Dein Traum wird wahr, Arsenal verpflichtet dich. Du unterschreibst den Vertrag und dir dämmert: Das ist nicht London, sondern Tula im fernen Russland. Oberstes Gebot beim Foto: Jetzt sich nur nichts anmerken lassen.