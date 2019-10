Wie es den Andi hin- und herzog

Andreas Herzog kehrt endlich als Teamchef ins Ernst-Happel-Stadion zurück. Auf dem Weg dorthin müsste er viele Rückschläge und Demütigungen einstecken. Rekordnationalspieler, hochmotivierter U21-Teamchef - doch Andreas Herzog strebte stets nach mehr. Eine Odyssee in Bildern.

"Hicke, du warst ein super Teamchef, ich werde jetzt dein Nachfolger. Meine Gagenforderung habe ich schon mal aufgeschrieben."

Im Gespräch mit dem ÖFB-Generalsekretär lotete Herzog seine Chancen auf den Teamchefposten aus: "Andi, ich rate dir: Versuch, das Niveau der hiesigen Immobilien zu toppen." - "Du meinst, ich soll mich über die Häuser hau'n?" - "Genau!"

ORF-Legende Hans Huber: "Andi ich hab da einen Floh gefunden, den setz ich dir jetz ins Ohr. Wie du gegen die Schweeeeden damals getroffen hast, das gehört gewürdigt!" - Herzog: "Eh kloar, find ich auch. Und zwar mit dem Teamchefposten...."

"....nein mit einer Briefmarke!"

"Na geh jetzt! Leckt's mi mal..."

"Für an Teamchefposten brauchst Gewicht, Herzerl. Täglich zehn Paar Frankfurter..."

"...und nebenbei kanns immer nu im Hallenfußball-Nationalteam spüln."

"Ich will schon mehr Gewicht im österreichischen Fußball haben. Daher meine Frage: Gibt's bei Sky ordentlich Sauce Tartar zum Schnitzel?"

"...das nicht, aber wir schmieren Ihnen ordentlich Honig ums Maul."

"Guck mal, mein alter Freund Michel ruft an, und er will dich sprechen." - "Geil, Teamchef in Katar? Oder was Wichtiges bei der UEFA? Ich mach alles!"

"Mon cher Andi, du gewinnst ein' Kapp." - "Cup, Meisterschaft, olles wüll i gwinna. Wann kann i anfangen?"

"Nischt anfangen, non non. Aufsetzen! Diese Kapp ge'ört dir für über 'undert Länderspiele. Isch gratulier'!"

"De Hack'n als Badewaschl hob i übergangsmäßig g'macht. Aber es war a ideale Erfahrung für meinen jetztigen Job."

"Übern Franco lacht des Pielachtal..."

"..., oba da Chef vom Siegerteam bin i, des is real!"