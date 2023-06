ICH mag keinen Smalltalk. Er wabert über den Menschen wie eine Honigschicht, unter der man nicht mehr erkennt, was sie wirklich bewegt. "Wie geht's? Alles klar?" - "Ja, passt gut." - "Perfekt!" Damit wäre das verbale Beschnüffeln, um das man nicht mehr herumzukommen scheint, zumindest in ein paar Sekunden abgehakt. Manche Menschen aber beherrschen die Kunst des Worthülsenwerfens so gut, dass aus dem Smalltalk ein Bigtalk wird. Es ist fast ein Wettstreit: Wer kann länger über nix reden? Und für ...