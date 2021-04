Duscherlebnis

ICH dusche derzeit nicht ausschließlich zu hygienischen Zwecken, sondern auch, um mein chronisches Fernweh zu lindern. Die Erklärung dafür bedarf einiger Umwege, auch weil sie mit einem Fernwanderweg zu tun hat und ich tatsächlich ein paar Abzweigungen verpasst habe.

In Zeiten also, in denen man noch grenzenlos reisen durfte, ging ich vor ein paar Jahren auf den Spuren des schottischen Schriftstellers Robert Louis Stevenson den nach ihm benannten Weitwanderweg durch die Cevennen. 1878 hatte sich der Autor der ...