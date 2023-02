Der Olympia-Ort, der so nicht heißen darf...

Viele Probleme und Absagen hat es in dem Weltcup-Winter gegeben, nun stehen am Wochenende die mit Abstand umstrittensten Rennen an: Der Weltcup-Tross fliegt neuerlich in die USA - und das doppelt. An diesem Wochenende stehen Slalom und Riesentorlauf in Palisades Tahoe (Kalifornien) an, in der kommenden Woche Abfahrt und Super G in Aspen (Colorado) - damit müssen auch wirklich alle Läufer, Trainer, Serviceleute und Tonnen an Material neuerlich in die USA. Zur Einordnung: Nur Marco Schwarz,Manuel Feller und Fabio Gstrein ...