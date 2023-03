Negativrekord der ÖSV-Damen und Rekordjagd der Topstars

Während Katharina Liensberger und Co. statt um Siege um Schadensbegrenzung fahren, haben Mikaela Shiffrin in Åre und Marco Odermatt in Kranjska Gora Allzeit-Bestmarken im Visier.

BILD: SN/GEPA Als Katharina Liensberger und Mikaela Shiffrin auf Augenhöhe waren.