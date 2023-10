Sölden ist startklar, ÖSV- Teams sind fix

Fast schon euphorisch waren die Worte von FIS-Technik-Renndirektor Markus Mayr nach der Besichtigung der Weltcupstrecke in Sölden. "Die Situation ist sensationell. Allen Diskussionen im Vorfeld zum Trotz: Was sie hier geleistet haben, ist unfassbar." Damit steht dem Auftakt in einer Woche nichts im Wege - und ein Tal weiter, im Pitztal, hat der ÖSV fast zeitgleich seine Qualifikationsläufe durchgeführt. Bei den Herren holten sich Fabio Gstrein und Joshua Sturm die letzten beiden Plätze. Sollte der fix gesetzte Vincent Kriechmayr beim Abfahrtstraining in Zermatt bleiben und auf Sölden verzichten, dann würde Roland Leitinger nachrutschen. Dank des Europacup-Fixplatzes von Elisabeth Kappaurer dürfen bei den Damen gleich zehn Österreicherinnen an den Start, allerdings fehlt Ricarda Haaser wegen Rückenproblemen.

Der Söldner Gletscherstart und die Fortsetzung auf dem Matterhorn in Zermatt lassen aber weiterhin die Emotionen hochgehen. Nun hat Marc Girardelli Mikaela Shiffrin und Lara Gut-Behrami wegen deren jüngster Äußerungen scharf kritisiert. "Hört endlich auf damit! Man kann auch den Ast absägen, auf dem man selbst sitzt." Die Diskussion zu diesem Thema wird uns noch länger begleiten.