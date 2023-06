Die Angst gibt es, seit es Smartphones gibt: Kann uns das kleine Gerät abhören? Und zwar nicht nur das, was sich auf dem Handy abspielt, sondern auch die Umgebung, also etwa Hintergrundgeräusche? Das kleine Gerät kann das in der Tat. Im Grunde muss nur das Mikrofon aktiviert werden. Normalerweise tut es das aber nur, sobald der Nutzer, die Nutzerin das will. Fängt man sich jedoch die falsche App ein, kann das auch unwissend geschehen.

Eine solche Anwendung ist ...