Der Spion, der aus der Hosentasche kam

Sowohl iPhones als auch Android-Handys zeichnen unsere Bewegungen auf. Wie man verhindern kann, dass man geortet wird.

Für Nutzer, die die Funktion zum ersten Mal öffnen, kann der Anblick leicht schockierend sein - aber aufschlussreich: Melden Sie sich auf Smartphone oder PC mit Ihrem Google-Profil an (bei Android-Handys sind Sie es meist schon) und öffnen Sie die Navigationsanwendung Google Maps. Dort steuern Sie links oben über das Drei-Striche-Menü den Punkt "Meine Zeitachse" an. Und schon sehen Sie Ihr Leben - oder zumindest all Ihre Bewegungen. Wunderbar grafisch aufbereitet können Sie sich anzeigen lassen, wo Sie Tag für Tag mit Ihrem Smartphone unterwegs waren. Sogar das Verkehrsmittel, das Sie verwendet haben, wird veranschaulicht - abgeleitet aus ihrem Bewegungstempo. Sehen Sie indes eine leere Zeitachse bzw. einen dazugehörigen Hinweis, haben Sie Ihre Daten schon vor Google geschützt.