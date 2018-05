Ein schwarzer Punkt wütet auf WhatsApp

Auf WhatsApp machen gefährliche Nachrichten die Runde. Solche, die sogar das Smartphone unbrauchbar machen können.

Meist ist die Aufforderung simpel: "Klick auf den schwarzen Punkt." Andere Nutzer geben sich mehr Mühe und versuchen es mit umgekehrter Psychologie ("Nicht antippen!"). Seit Tagen machen auf WhatsApp Nachrichten die Runde, in denen ein schwarzer Punkt zu sehen ist. Solange man die Nachricht nur liest, passiert nichts. Tippt man aber auf den Punkt, stürzt WhatsApp, in manchen Fällen sogar das ganze Smartphone, ab, egal ob iPhone oder Android-Gerät. Dahinter stecken sogenannte Text-Bomben. Der Punkt versteckt Schriftzeichen, die einen Befehl ausführen - und dieser überfordert wiederum App und/oder Gerät. Immerhin: Im Regelfall reicht es, das Smartphone neu zu starten und die Nachricht zu löschen. Dass der schwarze Punkt bleibende Geräteschäden verursacht, ist nicht bekannt.

Anders ist das bei einer zweiten Nachricht, die bereits vor Monaten erstmals aufgetaucht ist. Ein spezielles indisches Schriftzeichen kann iPhones in eine Endlosschleife aus Abstürzen und Neustarts schicken - und das Gerät unbrauchbar machen. Apple hat das Problem erkannt und es mit einem Update seines Betriebssystems iOS behoben. Nutzer sollten also die aktuelle Version des Mobilsystems installiert haben. Dafür arbeitet man sich auf iPhones über "Einstellungen" und "Allgemein" zu "Softwareaktualisierung" vor. Wer sich schon in der Endlosschleife verloren hat, hat indes wenig Optionen: Im Regelfall muss das iPhone via iTunes neu aufgesetzt werden.