Technologie kann Zeit kosten, aber auch Zeit sparen: Folgende drei Tools helfen, um in Büro, Schule oder Uni besser zu werken.

OneTab: Tag für Tag steuert man dieselben Internetseiten an. Und jedes Mal öffnet man mühevoll eine nach der anderen. Doch es gibt auch die Möglichkeit, alle Seiten mit nur zwei Klicks zu öffnen. Dabei hilft OneTab, eine Erweiterung für gängige Internetbrowser: Nach der Installation via www.one-tab.com erscheint etwa in Googles Browser Chrome links oben ein blaues Symbol. Öffnen Sie alle Seiten, die Sie künftig mit einem Klick geöffnet haben möchten, steuern Sie das blaue Symbol an und klicken Sie dort ...