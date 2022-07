Hitzewarnung: Sollte man sein iPhone dieser Tage nicht nutzen?

Apple rät davon ab, iPads oder iPhones bei mehr als 35 Grad zu verwenden. Was man von der Warnung halten soll. Und wie man Handys vor Hitze schützt.

Wir haben erst Mitte Juli. Dennoch erleben wir schon die x-te Hitzewelle. Und die hohen Temperaturen setzen nicht nur Mensch und Umwelt zu, sondern auch unseren elektronischen Geräten: Smartphones, Tablets und Notebooks können bei sengender Hitze Schaden nehmen. Das belegt etwa ein Blick in Apples Support-Bereich. "Verwende iOS- und iPadOS-Geräte (also sämtliche iPhones und iPads, Anm.) nur in einem Temperaturbereich zwischen 0 ºC und 35 ºC", wird dort vorgegeben. Die Begründung ist, dass niedrigere oder höhere Temperaturen dazu führen könnten, dass das ...