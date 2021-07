Apple hat mit AirTag wieder einmal eine Produktkategorie zum Leben erweckt. Nicht zuletzt, da sich auch Stalker über die Ortungsgeräte freuen.

Auf den ersten Blick wirkt es wie ein zu groß geratener Mantelknopf. Oder ein überdimensioniertes Mentos-Zuckerl. Doch in dem drei Zentimeter großen Plastikplättchen steckt wesentlich mehr, als es das Erscheinungsbild vermuten lässt: AirTag ist ein Ortungsgerät, das Apple vor wenigen Wochen auch in Österreich auf den Markt gebracht hat. Mithilfe von drei Übertragungstechnologien (Bluetooth, NFC, Ultrabreitband) können die Tracker von iPads und iPhones bzw. dem Apple-eigenen Ortungssystem "Wo ist?" gefunden werden. Eingesetzt in einen Schlüsselanhänger oder eingelegt in eine Brieftasche, ...