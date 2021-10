In den vergangenen Tagen gab es genug Anlässe, um über das eigene Kommunikationsverhalten nachzudenken. Doch ändert sich wirklich etwas?

Haben Sie jüngst nach "Chatverlauf löschen" gegoogelt? Falls ja, sind Sie beileibe nicht der einzige Österreicher oder die einzige Österreicherin. Wie die Google-Trends-Charts belegen, stieg allein am 6. Oktober, also jenem Tag, an dem die Chataffäre um Sebastian Kurz aufkam, das Suchinteresse hierzulande deutlich an. Die absoluten Zahlen sind zwar nicht öffentlich, aber das Verhältnis liegt bei 1 zu 100 im Vergleich zu den Tagen davor.

Die Chataffäre war einer von mehreren Anlässen der vergangenen Wochen, die wohl ...