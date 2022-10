Nicht jeder Hack ist sofort zu erkennen

Manche Cyberbetrüger legen es bewusst darauf an, dass ihre Attacke lange unbemerkt bleibt. Wie Sie den Übergriff dennoch wahrnehmen können.

Es gibt Fälle, bei denen sich die Frage schlicht erübrigt: Poppt auf Ihrem Laptop ein Fenster auf, in dem zu lesen ist, dass Ihr Gerät gekapert wurde, ist es wahrscheinlich auch so. Schlägt Ihr Antivirenprogramm aus, sollten Sie das ernstnehmen - denn Sie haben sich wohl wirklich ein Schadprogramm eingefangen. Aber kann es auch sein, dass Hacker unbemerkt ein Gerät infiltriert haben? Ja, das kann in der Tat sein. Viele Cyberbetrüger legen es sogar darauf an. Denn so können sie ...