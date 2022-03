Zu helfen - den Menschen in der Ukraine, aber auch den spärlich informierten Menschen in Russland. Das wünschen sich viele. squad303 will es ermöglichen: Die Hackergruppe hat drei Webseiten aufgezogen, etwa 1920.in. Mithilfe dieser Seiten können SMS, Mails, WhatsApp an russische Bürger geschickt werden, in denen man über den Krieg aufklärt. Auch Textvorlagen, übersetzt auf Russisch, werden geboten.

Die Aktion zieht ihre Kreise: Nachdem Medien wie das "Wall Street Journal" oder der "Spiegel" darüber berichtet haben, sollen mittlerweile ...