Tipps für eine bessere WLAN-Verbindung

Wie man es mit wenigen Handgriffen schaffen kann, schneller im Netz zu surfen.

Vor wenigen Tagen trudelte eine Leseranfrage rein: Da das WLAN im Privatbüro nicht so will, wie es sollte, bittet der Leser um Tipps, wie er eine bessere Internetverbindung herstellen kann. Die Übertragungsgeschwindigkeit an sich sei ausreichend.

Die Frage ist pauschal schwer zu beantworten. Aber es gibt Ansätze, die helfen können.

Ein Faktor ist, wie gut sich das WLAN verteilt. Dabei kann NetSpot helfen: Die Software per netspotapp.com/de auf einem Laptop installieren, die vier Wände abgehen und ...