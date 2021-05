Immer öfter teilen Nutzer ihre Freude über Stich eins oder zwei auf Social Media. Doch das kann negative Folgen haben.

Fotos von aufwendig angerichteten Gourmet-Speisen, klar. Impressionen von der - meist nur auf diesem einen Bild - vollends glücklichen Familie am Strand, okay. Und freilich jede Menge Katzenvideos. Solche Postings sind typisch für die Social-Media-Welt. Doch dieser Tage kommt eine Flut weiterer Impressionen dazu: Fotos von einem hässlichen Stück Papier. Aus Freude über ihre Impfung posten Facebook- und Instagram-Nutzer immer öfter Abbilder ihres Impfpasses - oder vergleichbarer Impfnachweise (Impfkarte etc.). Was auf den ersten Blick harmlos wirkt, ist in Wahrheit ...