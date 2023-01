Zum Mitschreiben: Amazons E-Book-Reader gibt es nun mit Stift

Amazons erster E-Reader mit Handschrift-Option im SN-Check: Was der Kindle Scribe kann. Und warum er dennoch nicht überzeugt.

Es ist das, wonach sich Studierende und Schüler schon lange sehnen. Ebenso ganz besonders passionierte Belletristik-Fans. Und ja, auch Journalisten: ein E-Book-Reader, der einem die Möglichkeit gibt, in den virtuellen Büchern handschriftlich Notizen zu machen.

Gibt es doch schon lange, könnten akribische Beobachter nun einwerfen. Das stimmt in der Tat. Nur bislang gab es bei jedem Modell einen Haken: Dem reMarkable, ein norwegisch-taiwanesisches Produkt, fehlt eine direkte Anbindung an große E-Book-Stores, es ist also umständlich, vor allem Belletristisches ...