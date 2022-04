Am Beispiel Vorarlberg: Korruption ist Teil des Systems

Die Vorarlberger Wirtschaftsbundaffäre zeigt wieder einmal überdeutlich: Die Macht der Parteien ist zu groß, um noch demokratiepolitisch erträglich zu sein.

Jetzt hat also auch das blitzsaubere Ländle seinen Korruptionsskandal. Und was für einen. Was sich da im Umfeld der Vorarlberger Volkspartei an dubiosen Geldflüssen, nicht bezahlten Steuern, verdeckter Parteienfinanzierung und unter Druck gesetzten Wirtschaftstreibenden auftut, wirft einen hässlichen Schatten auf dieses wunderschöne Land und seine rechtschaffenen Bewohner. Die Unverschämtheit, mit der im Ländle ansässige Unternehmer offenkundig genötigt wurden, Inserate in einem Blättchen des Wirtschaftsbundes zu schalten, welcher seinerseits der Landes-ÖVP als Bankomat diente, macht betroffen. Es stellt sich die Frage, ...