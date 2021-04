Brigitte Bierlein statt Sebastian Kurz?

Die Sehnsucht nach Experten statt Politikern an der Staatsspitze ist zwar verständlich, hält einem Realitätstest aber nicht wirklich stand.

Die irrlichternde Corona-Strategie, der schleppende Impffortschritt, die allgemeine Pandemiemüdigkeit der meisten Menschen und - als wäre all das nicht genug - die wöchentlich aufpoppenden Skandale im Regierungsumfeld erwecken vielerorts Sehnsucht. Und zwar Sehnsucht nach einer ganz anderen Regierung, nach einer Regierung, die völlig frei von parteipolitischen Erwägungen, ausschließlich von nüchternen und sachlichen Gesichtspunkten geleitet, ihre Regierungsarbeit erledigt.

Diese Sehnsucht kommt nicht nur in Mitteilungen in den sogenannten sozialen Medien, sondern auch in zahlreichen Leserzuschriften an die SN zum ...