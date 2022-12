Demokratie in der Krise: Wo ist das Vertrauen hin?

Die Demokratie hat momentan eine schlechte Nachrede. Das ist eine alarmierende Botschaft. Es liegt in der Hand der Politik, die Menschen zurückzugewinnen.

Vor wenigen Tagen stand der Welt-Antikorruptionstag im Kalender. Grund genug für die Proponenten des vor einigen Monaten initiierten Antikorruptionsvolksbegehrens, in einem offenen Brief an die hiesigen Entscheidungsträger nochmals ihre Forderungen zu deponieren. Darunter die bekannten Klassiker wie ein Informationsfreiheitgesetz, die Schaffung einer Bundesstaatsanwaltschaft, die "nachhaltige Entpolitisierung des ORF", die Schließung von Lücken im Korruptionsstrafrecht.

Dass sich der Forderungskatalog liest wie eine Ideensammlung vergangener Jahrzehnte, ist nicht die Schuld der Proponenten, sondern der diversen Bundesregierungen der jüngeren und nicht ...