Weit mehr als Herbert Kickl selbst tragen die übrigen Parteien zu seinem Umfrage- und vielleicht bald schon Wahlerfolg bei.

Nichts, was Kickl sagt und tut, kann offenkundig den Zustrom an Sympathisanten in seine Richtung stoppen.

Die FPÖ Herbert Kickls liegt also in dem Umfragen, wie in den vergangenen Tagen ausführlich berichtet wurde, deutlich über 30 Prozent. Was dieser Partei, sollte sich der Umfragewert in ein Wahlergebnis ummünzen lassen, mit großem Abstand die Nummer-eins-Position unter den ...