Die Politik kriselt. Ausgerechnet jetzt.

Auch nach Corona gilt: Die Probleme werden nicht kleiner. Ganz im Gegensatz zur Problemlösungsfähigkeit der Politik.

Offene Kultureinrichtungen und Gastgärten, belebte Geschäftsstraßen, sinkende Ansteckungs- und steigende Impfzahlen signalisieren: Es gibt ein Leben nach Corona. Wir können wieder an die Zukunft denken, ohne diese durch Viren und Masken, durch Restriktionen und Verbote verdüstert zu sehen. Es ist ein gutes Gefühl.

Nicht ganz so gut ist das Gefühl, wenn wir die landesübliche Politik in den Fokus unserer Zukunftsbetrachtungen rücken. Besagte Politik hat das Land zwar einigermaßen passabel durch die Krise geführt, ist aber nun selbst in ...