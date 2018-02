Die Sorge wurde salonfähig

Umdenken bei den politisch Korrekten: Plötzlich macht man sich auch in roten und grünen Kreisen Sorgen wegen des neuen importierten Antisemitismus.

Kollers Klartext SN

Deutliche Worte, und zwar, wie es der Redner nannte, gegen die "Konzeption des Multikulturalismus": "Wohin ein solcher Multikulturalismus aber tatsächlich geführt hat, das hat mich doch erschreckt", sagte der Redner, und: "So finde ich es beschämend, wenn einige die Augen verschließen vor der Unterdrückung von Frauen bei uns und in vielen islamischen Ländern, vor Zwangsheiraten, Frühheiraten, vor Schwimmverboten für Mädchen in den Schulen." So weit unser Redner.