Die SPÖ in der Realitätsfalle

Mäßige Umfragewerte, keine Strategie: Es wird ganz schön mühsam werden, die SPÖ zurück in die Regierung zu führen.

Linke Politik sieht anders aus: In Wien wurde kürzlich mit Michael Ludwig ein Repräsentant des rechten Parteiflügels zum SPÖ-Vorsitzenden und Bürgermeister gekürt, und die rot-grüne Zusammenarbeit in der Stadtkoalition schleppt sich ihrem Ende entgegen. Im Burgenland hat soeben mit dem ehemaligen Polizeichef und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil ein ausgesprochener Law-and-Order-Mann die SPÖ übernommen, er wird am 28. Februar 2019 auch Landeshauptmann werden und die Regierungskoalition mit den Freiheitlichen ohne jeden Zweifel fortsetzen. Dieser Kurs wurde von den Parteitagsdelegierten ausdrücklich gutgeheißen: Doskozil und seine Mitstreiter im Parteipräsidium erhielten Zustimmungsraten nahe an der Hundert-Prozent-Marke.