Die SPÖ - mit Vollgas auf Geisterfahrt

Die SPÖ hat derzeit nur ein Thema: sich selbst. Die wirkliche Welt dreht sich inzwischen weiter, nur halt ohne die SPÖ.

Wofür steht die SPÖ? Und was will sie eigentlich? Diese Fragen bleiben offen.

"Wann gedenkt die SPÖ wieder einmal über Inhalte zu reden?" Diese nicht ganz unpolemische Frage stellten die SN vor einigen Tagen angesichts der ständigen Personaldebatten, Streitereien und Querschüsse, die fortwährend aus der SPÖ an die Öffentlichkeit dringen. Einige Leserinnen und Leser hoben daraufhin rügend den Zeigefinger. Und stellten per Mail an die SN die Gegenfrage, ob nicht gerade wir - also die Medien - es seien, die die SPÖ-Führungskrise mit ständig neuen Storys des Kampfes Doskozil gegen Rendi-Wagner geradezu lustvoll ...