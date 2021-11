Eine Mischung aus Schwäche und Starrsinn: Wie Österreich in die Krise manövriert wurde

Corona hat gezeigt, dass wir ein anderes politisches System brauchen, heißt es. Mag sein. Doch vor allem brauchen wir andere Politiker.

War's das jetzt? Offenkundig nicht. Ihre Ankündigung eines Lockdowns für Ungeimpfte war noch nicht verhallt, da legten Bundeskanzler Alexander Schallenberg und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein in ihrer Pressekonferenz am Sonntag zur Mittagsstunde bereits ein weiteres Schäufelchen nach. Schallenberg betonte, dass die eben verkündeten Maßnahmen nur die "Unterkante" seien, es stehe also den Bundesländern frei, punktuell strengere Maßnahmen zu verhängen. Mückstein kündigte gar bereits "Gespräche über mögliche weitere Maßnahmen" an. Welche? Das erfuhr man nicht. Diese Politik als "Salamitaktik" zu umschreiben wäre ...