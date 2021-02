Ganz schön viel Missstimmung

Die alte Weisheit, dass Politiker, die einander anschütten, nicht nur dem Gegner schaden, sondern auch sich selbst, hat sich noch nicht wirklich herumgesprochen.

Ein Jahr Pandemie hat fast überall Spuren hinterlassen. Nur nicht bei den parteipolitischen Kräfteverhältnissen. Die sind so wie vor Corona. Die ÖVP liegt immer noch solide ungefähr dort, wo sie am Wahltag 2019 gelandet ist. Das eine Institut (Research Affairs) listet die Kurz-Partei in der Sonntagsfrage derzeit bei 39 Prozent, das wäre ein leichter Zugewinn zum Nationalratswahlergebnis. Laut einem anderen Institut (Unique Research) liegt die ÖVP bei 36 Prozent. Das wäre ein kleines Minus zum Wahlergebnis (37,5 Prozent), aber das alles bewegt sich im Rahmen der statistischen Schwankungsbreite. Besagte Unique-Research-Umfrage weist beiden Regierungsparteien zwar eine leicht sinkende und den Oppositionsparteien eine leicht steigende Tendenz zu. Doch ein Erdrutsch ist weit und breit nicht in Sicht.

Dies gilt übrigens nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. "Die großen Parteifamilien liegen im gesamteuropäischen Umfragedurchschnitt ziemlich genau bei den Werten von Februar 2020", vermeldete die Austria Presse Agentur dieser Tage.

Es wäre also alles paletti für die Regierenden, gäbe es da nicht noch eine weitere Umfrage. Nämlich jene des "Austrian Corona Panel Project" der Universität Wien. Dieser Studie zufolge ist das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger seit März des Vorjahres, als die Pandemie und die damit verbundenen durch die Bundesregierung verkündeten Restriktionen ihren Anfang genommen haben, in einem drastischen Ausmaß gesunken. Hatten im März 2020 nur vier Prozent der Befragten "gar kein Vertrauen" in die Bundesregierung, so kreuzten im Jänner 2021 bereits 22 Prozent diese Antwortmöglichkeit an. Am anderen Ende der Skala sieht es spiegelverkehrt aus. Zu Beginn der Krise hatten 21 Prozent "sehr viel Vertrauen" in die Regierung, im heurigen Jänner waren es nur noch vier Prozent. Auch bei jenen Befragten, die eine Antwortmöglichkeit zwischen diesen beiden Extrempositionen gewählt haben, ist eine deutliche Verschiebung in den Misstrauensmodus zu konstatieren.

Man darf mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass sich im Ergebnis dieser Umfrage die wachsende Pandemiemüdigkeit der Bürgerinnen und Bürger spiegelt. Mit mindestens ebenso großer Sicherheit ist aber anzunehmen, dass der Vertrauensverlust, den die österreichische Regierung hinnehmen musste, etwas mit der grundsätzlichen Performance der Politik zu tun hat. Wobei dies nicht nur die Regierung betrifft, sondern auch die Opposition, die seit einigen Monaten so gut wie jede Maßnahme, welche die Regierung zur Eindämmung der Pandemie ergreift, grundsätzlich für falsch hält und dies lautstark kundtut. Von einem Schulterschluss wie zu Beginn der Pandemie ist keine Rede mehr. Wobei dies wiederum nicht nur der Opposition anzulasten ist, sondern auch der Regierung. Diese hat die Pandemiebekämpfung allzu lange als ihr Monopol betrachtet und auf die Expertise (und Unterstützung) der Opposition allzu lange verzichtet. Beziehungsweise diese nur in Anspruch genommen, wenn sie deren Stimmen für eine parlamentarische Zweidrittelmehrheit brauchte.

Die Nachrichten der vergangenen Tage, Stichworte Blümel, Hausdurchsuchung und Novomatic, sind in die oben erwähnte Vertrauensumfrage noch gar nicht eingeflossen. Es darf angenommen werden, dass besagte Nachrichten das Vertrauen in die Regierung - und wohl in die Politik als solche - nicht gerade befeuern werden. Finanzminister, die die Staatsanwaltschaft am Hals haben, machen nun einmal kein gutes Bild - selbst dann nicht, wenn sich alles als Missverständnis herausstellen sollte und Herr Blümel eine blütenweiße Weste haben sollte. Und auch die permanenten Versuche der Parteien, einander in den Ibiza-Sumpf zu ziehen, wirken wohl nicht eben vertrauensbildend. Wer den einschlägigen Wortmeldungen von SPÖ, FPÖ, Neos und teilweise sogar der Grünen folgt, gewinnt unweigerlich den Eindruck, nicht Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus hätten in Ibiza das halbe Land verschachern wollen, sondern Sebastian Kurz und Gernot Blümel.

Die ÖVP rächt sich für diese recht einseitige Schuldzuweisung, indem sie wahllos irgendwelche Sozialdemokraten vor den U-Ausschuss zerrt - zuletzt ausgerechnet die rote Wiener Stadträtin Ulli Sima, deren einzige Verbindung zu Novomatic darin besteht, dass sie stets mutig das Glücksspiel in Wien bekämpfte. Die alte Weisheit, dass Politiker, die einander anschütten, nicht nur dem politischen Gegner schaden, sondern auch sich selbst und der Politik insgesamt, hat sich noch nicht wirklich herumgesprochen.