Jenseits von Richtig und Falsch

Die Pandemiebekämpfung stellt die Regierung vor ein ungewohntes Dilemma. Egal was sie tut - jede ihrer Entscheidungen zieht einen Kollateralschaden nach sich.

Er finde es, sagte FPÖ-Obmann Norbert Hofer dieser Tage mit Sorgenfalten in der Stimme, sehr befremdlich, dass sich die Mitglieder der Bundesregierung nicht sofort gegen Corona impfen lassen wollten, sondern erst dann, wenn die Systemrelevanten und die Risikogruppen ihre Impfung erhalten hätten. Sagte also Hofer und schickte mit seinen Worten die subtile Botschaft mit, dass die Regierungsmitglieder offenkundig abwarten wollen, ob all die Systemrelevanten und Risikogruppen die Impfung auch unbeschadet überstehen, ehe sie die eigene kostbare Haut der Spritze nähern.

...