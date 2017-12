Kein Grund zur Sorge? Leider doch.

ÖVP und FPÖ machen exakt jene Sozialpolitik, die sie versprochen haben. Na und? Kritisierenswert sind andere Begleitumstände der Regierungsbildung.

Wie Montag vor einer Woche, dem Tag der Angelobung der neuen türkis/schwarz-blauen Regierung, mit freiem Auge ersichtlich, hielten sich die anlassbedingten Proteste - anders als 2000 bei Schwarz-Blau I - in Grenzen. Was allseits als ein Indiz dafür gewertet wurde, dass sich Europa und also auch Österreich nach zahlreichen einschlägigen EU-weiten Präzedenzfällen an die Beteiligung einer Rechtspartei in der Regierung gewöhnt haben.