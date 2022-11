Lauter kleine Orbans und der ORF

Zu glauben, dass mit dem Rücktritt eines politisch allzu gut vernetzten Chefredakteurs nun alles gut wird im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wäre eine Illusion.

In der vergangenen Woche haben zwei Chefredakteure, die zu nahe an die Politik herangerückt sind und dadurch selbst politische Akteure wurden, ihren Abschied genommen. Und während man den (im wörtlichen Sinn) Fall des "Presse"-Chefs bei Nachsicht aller Chats als Problem der "Presse", ihrer Eigentümer und ihrer Leser abtun kann, ist die Problemlage beim über seine willfährigen Botschaften an den damaligen blauen Vizekanzler gestolperten ORF-TV-Chefredakteur um einiges brisanter. Der ORF ist immer noch das wichtigste Medium und ein wichtiger Kulturträger in ...