Schwierige politische Zeiten: Marsch vorwärts - nach rechts?

Das Erstarken der Rechtsparteien ist kein Naturgesetz. Es ist das Resultat schlechter Regierungspolitik.

In Schweden sind die rechtspopulistischen Schwedendemokraten soeben zur zweitstärksten Partei geworden. In Italien greifen die Neofaschisten nach der Macht. Im Vereinigten Königreich vollführten die regierenden Konservativen einen klaren Rechtsruck. Über die Lage in Ungarn und Polen braucht man kein Wort zu verlieren.

Und in Österreich? In Österreich balgen sich nicht weniger als vier Kandidaten aus dem rechten Lager um Stimmen bei der Präsidentschaftswahl. Die Freiheitlichen haben ihr Ibiza-Trauma abgeschüttelt (bzw. erfolgreich der ÖVP umgehängt) und liegen in Umfragen ...