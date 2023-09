Türkises Gipfeltreffen beim Kurz-Film: Derlei passiert nicht zufällig

Die Vermutung liegt nahe, dass Sebastian Kurz für viele nicht nur ein einstiger, sondern auch ein künftiger Hoffnungsträger ist. Was macht das mit der ÖVP?

Aktive und ehemalige türkise Minister, der türkise Nationalratspräsident, einstige ÖVP-Obmänner wie Josef Riegler und Wolfgang Schüssel, der suspendierte Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek - und mittendrin Sebastian Kurz: Die Premiere des Streifens "Kurz - der Film" vergangene Woche in einem Wiener Lichtspielhaus geriet zum Gipfeltreffen all jener, die dem vor knapp zwei Jahren zurückgetretenen Ex-Hoffnungsträger immer noch nachweinen.

Es sind erstaunlich viele. Und erstaunlich viele nehmen heute noch Schlüsselpositionen in der Republik ein, wie etwa Verfassungsministerin Karoline Edtstadler, Wirtschaftsminister Martin Kocher und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Der amtierende Bundeskanzler und Parteichef Karl Nehammer ließ zwar die Filmpremiere aus, er beehrte aber in höchst eigener Person die anschließende After-Show-Party, die, wie man hört, bis in die frühen Morgenstunden dauerte.

Derlei passiert nicht zufällig. Der Start des Films war in zeitlicher Hinsicht perfekt platziert, nämlich wenige Wochen vor der Premiere einer kritischen Film-Doku, die Ende September in die Kinos kommt; und wenige Wochen vor dem Prozess, dem sich der Ex-Kanzler im Oktober wegen des Vorwurfs der falschen Beweisaussage stellen muss. Zufällig passiert es auch nicht, dass die halbe ÖVP-Spitze sich mit ihrem einstigen Hoffnungsträger in Feierlaune zeigt. Die Vermutung liegt nahe, dass Sebastian Kurz für viele nicht nur ein einstiger, sondern auch ein künftiger Hoffnungsträger ist. Der unfreiwillig aus dem Amt Geschiedene selbst hält sich geschickt im Gespräch - ein Zeitungsinterview hier, ein TV-Auftritt dort, dann die besagte Filmpremiere - und jede Wette: Sollte Kurz, was nicht ausgeschlossen ist, im Oktober mit einem Freispruch den Schwurgerichtssaal verlassen, werden die Stimmen, die nach einem Comeback des einstigen Stimmenmaximierers rufen, nicht mehr überhört werden können.

Zwar wäre ein solches Comeback völlig absurd, denn Kurz hat ja noch etliche Verfahren am Hals, die den demnächst verhandelten Vorwurf der Falschaussage in ihrer Brisanz weit in den Schatten stellen. Auch ist anzumerken, dass unter den mächtigen ÖVP-Landeshauptleuten die Lust auf eine Rückkehr des Sebastian Kurz eher unterentwickelt ist, wie jüngste Wortmeldungen aus den Landeshauptstädten zeigen. Dieser schnöde Umstand wird seine Fanboys und -girls aber nicht daran hindern, die Wiederkehr ihres Messias zu propagieren.

Die Frage ist, was all das mit der gegenwärtigen ÖVP anstellt. Karl Nehammer macht seit bald zwei Jahren sowohl als Parteichef als auch als Bundeskanzler einen soliden Job. Dennoch kommt er weder bei der Sonntagsfrage ("Welche Partei würden Sie wählen?") noch in der Kanzlerfrage ("Wen würden Sie direkt zum Regierungschef wählen?") merkbar vom Fleck. Die massive Sebastian-Kurz-Präsenz in den Medien, die sich in den kommenden Wochen wohl noch steigern wird, wird dem gegenwärtigen Parteichef und Kanzler nicht dienlich sein. Es wird sich der Eindruck verstärken, als ob Karl Nehammer nur eine Zwischenlösung, ein Platzhalter sei. Das sind keine guten Voraussetzungen, um bei Wahlen Erfolge zu erzielen.

Selbst Gerüchte, Sebastian Kurz könnte mit einer eigenen Liste gegen die ÖVP in die Wahlauseinandersetzung ziehen, machen derzeit die Runde. Derlei wäre erstens unsinnig, weil eine Spaltung der Volkspartei die sicherste Methode wäre, Andreas Babler den Weg ins Kanzleramt zu ebnen. Auch dürfte Sebastian Kurz nur wenig Lust verspüren, als Chef einer bürgerlichen Splittergruppe auf den Hinterbänken des Nationalrats Platz zu nehmen. Aber auch in diesem Fall gilt: Allein die Tatsache des Gerüchts, so absurd es ist, trägt zur Verunsicherung der ÖVP bei - und all jener, die überlegen, ihr bei den kommenden Wahlen (zum Europäischen Parlament, zu zwei Landtagen und zum Nationalrat) die Stimme zu geben.

Man darf derzeit getrost davon ausgehen, dass Karl Nehammer die ÖVP in die nächste Wahl führen wird und dass Sebastian Kurz bis auf Weiteres Privatmann bleibt.

Übrigens wurde die Frage, wie weit Nehammer die Politik seines Vorgängers inhaltlich fortsetzt, kürzlich durch eine interessante Facette bereichert. Nämlich durch die Ankündigung Nehammers, Milliarden in die Kinderbetreuung stecken zu wollen. Als sich seinerzeit die damaligen Koalitionsspitzen Christian Kern und Reinhold Mitterlehner auf eine entsprechende Maßnahme geeinigt hatten, wollte Kurz - damals noch Außenminister mit der Ambition auf den Chefsessel - bekanntlich noch ein "Bundesland aufhetzen", um die Kindergartenmilliarde, die ein Erfolgserlebnis für die von Kurz ungeliebte SPÖ-ÖVP-Koalition gewesen wäre, zu verhindern. Aber das ist eine andere Geschichte.