Verbrannte Erde, verlorenes Vertrauen

Es wird nicht einfach sein, in diesem Klima der Missachtung und der Respektlosigkeit den Neustart hinzulegen, den unser Land so bitter nötig hat.

Das Verhalten etlicher freiheitlicher Spitzenpolitiker von Herbert Kickl bis Dagmar Belakowitsch wirft mancherorts die Frage nach einer allfälligen Regierungsfähigkeit der Freiheitlichen auf. Doch eigentlich müsste die Frage lauten, ob diese Partei überhaupt oppositionsfähig ist. Denn in Zeiten der Pandemie haben nicht nur die Regierungsparteien ein erhebliches Maß an Verantwortung zu tragen, sondern auch die Oppositionsparteien. Die Kickl-FPÖ, die sich darin gefällt, auf Coronaregeln dreist zu pfeifen und im Parlament demonstrativ keine Masken anzulegen, wird dieser Verantwortung in keiner Weise gerecht. ...